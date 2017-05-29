30.05 08:09 MIGnews.com

Думать как "Хизбалла": Центр подготовки ЦАХАЛа на Голанах

מהפכת האימונים בצה"ל: מתקן חדש ללוחמת יבשה יוקם בגולן. @OrHeller עם כל הפרטים >> https://t.co/HMDvz7MhCp pic.twitter.com/TuIlCZr6gM — חדשות 10 (@news10) May 29, 2017

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ЦАХАЛ начал строительство центра подготовки сухопутных сил для боях в городских условиях на Голанских высотах.На полигоне Снир солдат будут готовить ко всем видам городских боев, а также к боям в системах бункеров, тоннелей и подземелий.Полностью центр будет готов к концу следующего года. Также будут построены еще три подобных центра.Центр Снир превзойдет по своим возможностям Центр Боев в Городских Условиях (Мали), построенный 10 лет назад на базе Цеелим, сообщили в командовании сухопутных сил. В отличие от Мали, Снир будет использоваться не только для подготовки пехоты и спецназа, но также танкистов и военных инженеров.Представитель армии заявил: “В будущем конфликте танкам придется заходить в ливанские деревни с тем, чтобы уничтожить позиции террористов. Мы должны быть готовы к действиям в завалах зоны жилой застройки”.Офицер ЦАХАЛа заявил: “Снир - ливанская деревня, демонстрирующая ливанский вызов, который с каждым годом становится все больше, Снир демонстрирует то, что готовит нам “Хизбалла”, там будут находится люди, действующие как боевики “Хизбаллы”. Мы изучаем тактику “Хизбаллы” очень тщательно. Мы готовим солдат, мы одеваем их как “Хизбаллу”, мы учим их действовать, как “Хизбалла”, думать как “Хизбалла”.Центр строится германской компанией M+W Group, той же, что построила Мали. Мали используется не только ЦАХАЛем, но сдается в аренду для курсов подготовки иностранным армиям.