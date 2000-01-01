30.05 08:23 MIGnews.com

Иранский спикер: "Израиль - угроза всему человечеству"

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Спикер иранского парламента Али Лариджани резко раскритиковал Израиль, назвав Еврейское Государство "агрессивным и расистским" и заявив, что оно всегда будет источником угрозы для народов Ближнего Востока и человечества в целом.Лариджани заявил об этом в послании к лидеру "Хизбаллы" Хасану Насралле по случаю 17-й годовщины выхода Израиля из Южного Ливана."Многократные победы исламского сопротивления сионистскому режиму наглядно демонстрируют, что высокие стремления мусульманской уммы к освобождению оккупированных палестинских территорий могут быть достигнуты только благодаря гармонии, солидарности и сопротивлению", - сказал Лариджани в заявлении, которое было процитировано PressTV.Спикер выразил уверенность в том, что единство и солидарность между различными ливанскими группировки сформируют "светлое будущее" для людей в Ливане и исламского движения сопротивления.Это не первый случай, когда Лариджани, которого в Иране называют "умеренным консерватором", раскритиковал Израиль. В прошлом он ссылался на Израиль как на "рак", и когда-то хвастался тем, что Иран предоставил ХАМАСу технологии.Лариджани не одинок в своих словесных атаках на Израиль, так как иранские официальные лица постоянно угрожают Еврейскому Государству.В декабре министр обороны Ирана предостерег, что, если политика Трампа приведет к войне на Ближнем Востоке, это приведет к разрушению Израиля.Многие из угроз Израилю шли от Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который назвал Израиль "раком" и в прошлом угрожал "уничтожить" города Тель-Авив и Хайфу.