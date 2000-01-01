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flickr 30.05 07:53   MIGnews.com

Тереза Мэй готова отказаться от переговоров по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что готова отказаться от переговоров по Brexit без соглашения с Европейским союзом, если соглашение не будет достаточно хорошим.

"Мы будем там, чтобы договориться о правильной сделке, но я сказала, что отсутствие сделки лучше, чем плохая сделка. Мы должны быть готовы уйти", - заявила Тереза Мэй под аплодисменты во время интервью Sky News в понедельник, 29 мая.

Британцы избирают новое правительство через 9 дней, 8 июня, на досрочных выборах, которые были созваны Терезой Мэй. Следует отметить, что, согласно результатам опросов, ее рейтинг значительно снизился за последние дни.
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