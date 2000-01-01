30.05 07:00 MIGnews.com

Макрон рисует Путину красные линии

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Вечером 29 мая состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина в Версале.Путин посетил выставку, посвященную 300-летию визита Петра Великого во Францию в 1717 году.Переговоры двух лидеров продолжались на час больше, чем было запланировано и прошли в “откровенной” атмосфере.Дурные чувства, однако, выплеснулись во время совместной пресс-конференции.Макрон обвинил российскую прессу в “лживой пропаганде” и во вмешательстве во французские выборы: “Во время кампании Russia Today и Sputnik играли роль агентов влияния, которые в нескольких случаях распространяли лживые новости обо мне лично и о моей кампании. Они вели себя как органы влияния, пропаганда, лживая пропаганда”.Макрон далее пригрозил, что Франция “не потерпит” никаких химических атак в Сирии, и что подобные атаки повлекут за собой серьезную реакцию со стороны Франции Макрон провозгласил: "С нашей стороны есть очень четкая красная линия - применение химического оружия кем бы то ни было". Месье Макрон не стал вдаваться в детали и рассказывать, что именно сделает с нарушителем Франция.Макрон также сообщил, что ему нравится идея “демократического переходного процесса”, который “сохранит сирийское государство”. Макрон сообщил: “Государства-банкроты - угроза нашим демократиям, и каждый раз мы видели, как они усиливают террористические группы”.Макрон также сообщил: “Нашим абсолютным приоритетом является война с террором”, и призвал Россию к “совместному уничтожению террористических групп”.Путин на это сказал, что не считает сирийскую политику Франции “независимой”, поскольку Франция является частью альянса, возглавляемого США, и добавил, что у России “есть точки согласия и несогласия” по Сирии.