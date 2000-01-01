31.05 07:11 MIGnews.com

Глава МИД Норвегии: "непредсказуемость" РФ – вызов Европе

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Глава МИД Норвегии Берге Бренде назвал "непредсказуемость" политики России и проблему миграции вызовами для Европы.Мы живем в мире, в Европе, в котором перед нами стоит множество вызовов: наш восточный сосед Россия становится все более непредсказуемым, проблемой остается миграция", — заявил глава МИД Норвегии на встрече министров иностранных дел стран Вышеградской четверки, Северной Европы и Балтии, которая прошла в польском Сопоте."К сожалению, мы видим только вершину айсберга. Вызовов будет еще больше, и нам предстоит с этим считаться в ближайшие годы. Евросоюз должен следить, чтобы государства сообщества не испытали на себе войны и конфликты" — цитирует РИА Новости слова Берге Бренде.