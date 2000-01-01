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YouTube 30.05 21:52   MIGnews.com

Песня про "лживую" Терезу Мэй стала хитом в Британии

Песня под названием "Liar Ge2017" о премьер-министре Великобритании Терезе Мэй стала хитом на туманном Альбионе. Создатели трека группа Captain Ska обвиняет главу британского правительства во лжи.

По сообщениям британских СМИ, песня обошла по числу скачиваний в iTunes таких исполнителей как Майли Сайрус и Эд Ширан.




"Liar Ge2017" обличает Терезу Мэй в том, что она обещала равные возможности для всех британцев, а на деле сократила финансирование здравоохранения, образования, изменила позицию по социальным выплатам.

А видеоролик, размещенный на канале Youtube, за неделю собрал более 500 тысяч просмотров.
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