31.05 06:38 MIGnews.com

Утвержден закон о прекращении дискриминации репатриантов

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В понедельник вечером на пленарном заседании Кнессета в первом чтении был утвержден законопроект депутата Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Одеда Форера, согласно которому репатриантам будет выдаваться заграничный паспорт ("даркон") параллельно с получением гражданства.По словам Форера, "Закон о загранпаспортах" должен быть принят в окончательном чтении как можно быстрее, поскольку существующее положение – это явная и неприкрытая дискриминация новых репатриантов по сравнению с уроженцами страны и старожилами."Действующее законодательство, регулирующее выдачу загранпаспортов новым гражданам Израиля, представляет собой нелепый архаизм и его следует привести в соответствие с современными реалиями глобального мира. Судя по поступающим в мою канцелярию обращениям, принятия "Закона о загранпаспортах" ждут очень многие потенциальные репатрианты", - отметил Одед Форер.