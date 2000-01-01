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flickr 30.05 14:55   MIGnews.com

Берлин стремится развивать связи с Индией

Германия хочет развивать связи с Индией, и это не должно быть связано с ее трансатлантическими отношениями, как заявила канцлер Германии Ангела Меркель во вторник, 30 мая, после встречи с премьер-министром Индии, который назвал Берлин "очень надежным партнером".

Меркель говорила о развитии сотрудничества с Индией и добавила: "Это имеет огромное значение и никоим образом не направлено против любых других отношений и, конечно же, не против трансатлантических связей, которые исторически были для нас очень важны и останутся такими в будущем".

В понедельник, 29 мая, Ангела Меркель подчеркнула свои сомнения в надежности Соединенных Штатов как союзника, но сказала, что она - "убежденный трансатлантист".
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