30.05 13:20 MIGnews.com

НАТО не желает "ссориться" с Россией

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Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер, выступая на пленарном заседании сессии Парламентской ассамблеи НАТО, заявила о том, что альянс не желает провоцировать конфликт с Россией, как пишет ТАСС."НАТО ищет подходы и методы по проведению содержательного диалога с Россией", - заявила Роуз Готтемюллер."Конечно, НАТО не желает провоцировать конфликт с Россией, но желает развернуть эту страну к миру и не оставлять будущим поколениям сложную политическую ситуацию в мире и регионе", - отметила заместитель генсека НАТО.