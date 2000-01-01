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НАТО не желает `ссориться` с Россией | Фото: Thinkstock30.05 13:20   MIGnews.com

НАТО не желает "ссориться" с Россией

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер, выступая на пленарном заседании сессии Парламентской ассамблеи НАТО, заявила о том, что альянс не желает провоцировать конфликт с Россией, как пишет ТАСС.

"НАТО ищет подходы и методы по проведению содержательного диалога с Россией", - заявила Роуз Готтемюллер.

"Конечно, НАТО не желает провоцировать конфликт с Россией, но желает развернуть эту страну к миру и не оставлять будущим поколениям сложную политическую ситуацию в мире и регионе", - отметила заместитель генсека НАТО.
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