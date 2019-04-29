Лидер Индонезии думает перенести столицу из Джакарты
Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил о намерении перенести столицу республики из Джакарты в другой город. Об этом глава государства заявил в понедельник на совещании правительства.
"Джакарта, вероятно, не сможет справиться с двумя важнейшими задачами одновременно: быть финансовым и политическим центром", - сказал глава государства.
Правительство уже выбрало три места, куда может быть перенесена столица. В частности, это город Паланкар в провинции Центральный Калимантан, округ Танах Бумбу в провинции Южный Калимантан, а также район Пенаджам провинции Восточный Калимантан.
Процесс переноса столицы может занять до десяти лет.
Нынешняя столица Индонезии - город Джакарта - серьезные проблемы, связанные с развитием городской инфраструктуры, пишет ABC.
Джакарта имеет статус особого административного округа и является самым густонаселенным городом страны, расположенным на северо-западном побережье острова Ява.