30.04 10:01 MIGnews.com

Кнессет 21 –го созыва начал свой путь

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Сегодня в Кнессет были приглашены депутаты, избранные впервые. Парламентарии прибыли для ознакомления с работой различных подразделений Кнессета.В этой каденции каждый депутат получил особую аппликацию в сотовом телефоне. Аппликация содержит в себе все вспомогательные сведения, необходимые депутату в его законотворческой работе, о порядке работы парламента, о правах и обязанностях депутата, и о парламентских инструментах, которыми депутат может воспользоваться в своей работе на благо избирателей.Председатель Кнессета Юлий-Йоэль Эдельштейн поздравил новых депутатов и сказал: «В период деятельности Кнессета предыдущего созыва было подано на рассмотрение 5977 законопроектов, однако лишь 4% из них попали в свод законов, пройдя процесс голосования на пленарном заседании Кнессета. 77% законопроектов, вообще остались не тронутыми после их подачи. Это не значит, что я обращаюсь к вам с призывом не заниматься законотворчеством – занимайтесь! Однако прежде чем подавать законопроект обдумайте, как следует финансовые затраты, связанные с этим законопроектом, оправданы ли они».В заключении своей речи Эдельштейн обратился к новым депутатам с призывом ответить самим себе на вопросы: для чего каждый из них стал депутатом Кнессета и какова цель, которую каждый из них желает достичь в Кнессете.