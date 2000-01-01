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Мики Хаимович придется сидеть в кожаном кресле 30.04 09:42   MIGnews.com

Мики Хаимович придется сидеть в кожаном кресле

Генеральный директор Кнессета Альберт Сахарович прокомментировал требование депутата Мики Хаимович заметить обшивку на ее кресле в зале заседаний с кожаной на синтетическую.

Сахарович сообщил, что принято решение Хаимович отказать, и “дело тут не в деньгах”.

По словам Сахаровича, два депутата из прошлого состава Кнессета - Яэль Коэн Паран и Шаран Хескел обращались с аналогичными просьбами, и им также было отказано.

Сахарович заявил: Это - не вопрос денег. Просьба рассмотрена и принято решение отказать. между прочим, кресла обиты не кожей из шкуры коров, как утверждает Хаимович, а оленьей кожей”.


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