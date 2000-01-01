30.04 09:42 MIGnews.com
Мики Хаимович придется сидеть в кожаном кресле
Генеральный директор Кнессета Альберт Сахарович прокомментировал требование депутата Мики Хаимович
заметить обшивку на ее кресле в зале заседаний с кожаной на синтетическую.
Сахарович сообщил, что принято решение Хаимович отказать, и “дело тут не в деньгах”.
По словам Сахаровича, два депутата из прошлого состава Кнессета - Яэль Коэн Паран и Шаран Хескел обращались с аналогичными просьбами, и им также было отказано.
Сахарович заявил: Это - не вопрос денег. Просьба рассмотрена и принято решение отказать. между прочим, кресла обиты не кожей из шкуры коров, как утверждает Хаимович, а оленьей кожей”.
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