30.04 08:16 MIGnews.com

Союз правых партий и Ликуд договорились об аннексии

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Телеканал КАН сообщает о том, что союз правых партий и Ликуд “достигли принципиального соглашения” согласно которому израильский суверенитет будет распространен на Иудею и Самарию.Речь идет о конкретной формулировке, которая будет включена в коалиционное соглашение.В настоящий момент идет дискуссия о том, будет ли это общей декларацией намерений или же точным и развернутым списком действий будущего правительства Израиля.