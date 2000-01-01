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Союз правых партий и Ликуд договорились об аннексии 30.04 08:16   MIGnews.com

Союз правых партий и Ликуд договорились об аннексии

Телеканал КАН сообщает о том, что союз правых партий и Ликуд “достигли принципиального соглашения” согласно которому израильский суверенитет будет распространен на Иудею и Самарию.

Речь идет о конкретной формулировке, которая будет включена в коалиционное соглашение.

В настоящий момент идет дискуссия о том, будет ли это общей декларацией намерений или же точным и развернутым списком действий будущего правительства Израиля.


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