Лидер ливанских друзов: фермы Шебаа не принадлежат Ливану

"После освобождения Южного Ливана в 2000 году ливанские карты были изменены ливанскими офицерами, которые сотрудничали с сирийцами. Именно тогда мы теоретически "оккупировали" фермы Шебаа и Вади аль-Асаль. Это была географическая модификация на бумаге, а не на месте", - сказал Джумблат в интервью телеканалу Russia Today, согласно исследованию, проведенному Ближневосточным исследовательским институтом СМИ.
"Цель состояла в том, чтобы сохранить сирийский предлог, который поддержали и другие. Что фермы Шебаа занимает ливанскую землю, которая должна быть освобождена всеми возможными способами, и это то, что произошло", - подчеркнул он.
Джумблат также сказал, что в Ливане проживают 180 000 палестинцев, покинувших Израиль в 1948 году, и их потомков. Официальная перепись 2017 года показала, что в стране проживало 174 422 палестинцев, что почти на две трети меньше, чем в предыдущих оценках в 450 000 человек. За последние несколько десятилетий десятки тысяч палестинцев покинули Ливан в поисках лучших возможностей за рубежом.
"Только 180 000 палестинцев, которые приехали в 1948 году, остались в Ливане. Остальные эмигрировали", - добавил Джумблатт.