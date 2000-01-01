01.05 07:04 MIGnews.com

"Не дадим превратить Израиль в религиозное государство"

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Лидер партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман на первом заседании фракции Кнессета нового созыва заявил, что НДИ выступает за еврейское государство, но категорически против «государства Галахи».По словам Авигдора Либермана, избиратели сделали свой выбор: у религиозных партий есть 22 мандата, у НДИ только пять.«Вследствие этого мы не сможем осуществлять все то, что хотелось бы. Но мы должны остановить безумие, свидетелями которого являемся. Мы обязаны предотвратить тяжелый удар по статусу-кво, который ультраортодоксы собираются нанести. Наша задача – не дать провести клерикальные инициативы, которые могут превратить Израиль в религиозное государство. Мы не пытаемся усложнить создание правой коалиции, не требуем ничего нового. Все наши инициативы давно известны, в том числе и Закон о призыве. Мы стремимся договариваться, но никогда не согласимся на грубый диктат», - указал глава партии НДИ.По мнению Либермана, на данном этапе вопрос распределения министерских портфелей не является релевантным.«Коалиционные переговоры продолжаются. Если мы придем к согласию о принципиальных вопросах, о портфелях договориться будет намного проще», – сказал он.По словам бывшего министра обороны, требования НДИ касаются не только вопросов взаимоотношения религии и государства, но также безопасности и социальных проблем.«Мы поднимем вопрос о минимальном доходе пенсионеров. Он должен составлять 70% от минимальной заработной платы - около 3800 шекелей в месяц. То же самое относится и к пособиям по инвалидности», - подчеркнул Авигдор Либерман.Михаил Фейгинпресс-секретарь партии НДИ