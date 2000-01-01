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Депутат Кнессета: мы клянемся сражаться за палестинцев 30.04 20:33   MIGnews.com

Депутат Кнессета: мы клянемся сражаться за палестинцев

Депутат Кнессета Аида Тома-Сулейман (Хадаш) не присутствовала на торжественной церемонии приведения к присяге членов Кнессета.

Госпожа Сулейман сообщила: “Я не присутствовала на церемонии приведения к присяге из-за семейного события за рубежом. Я клянусь сражаться за гражданское равноправие, за национальное палестинское меньшинство, за арабское палестинское меньшинство, сражаться против оккупации, сражаться за мир, который может быть достигнут только после создания национального палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме”.


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