30.04 20:13 MIGnews.com

ЦАХАЛ: Хизбалла снова попытается прорыть тоннели

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Через три месяца после окончания операции Северный Щит по нейтрализации тоннелей “Хизбаллы” UNIFIL подтвердили, что пятый из шести тоннелей идут на израильскую территорию.Персонал UNIFIL спустился в тоннель и подтвердил, что тот пересекает международно признанную границу Израиля и нарушает суверенитет Израиля на севере.С точки зрения Израиля это - существенное событие, которое поддерживает его утверждения о том, что “Хизбалла” систематически пытается создать возможности инфильтрации в Израиль и подрыва его суверенитета.Майор Гилад Мазур, командир подразделения подземной войны, созданного в рамках 911-й1 дивизии говорит: “Мы продолжим действовать, применяя любые средства, потому что мы верим - “Хизбалла” попробует рыть снова. С теми возможностями, которые мы развили, со специальными подразделениями - такими, как Яалом, и израильскими военными предприятиями мы можем пристально наблюдать за подобными попытками”.В рамках северного округа создано специальное подразделение подземной войны, все ее члены - офицеры, военные инженеры и саперы, работающие вместе с разведкой для сбора информации о тоннелях по обеим сторонам границы.Подразделение также создает точную карту маршрута тоннелей, что позволяет максимально точно их идентифицировать. Это позволило обнаружить все тоннели, прорытые “Хизбаллой”.Первоначально подразделение работало под прикрытием легенды о том, что оно занято изучением ракетных возможностей “Хизбаллы”.Подразделение , помимо вышеперечисленного, занято созданием подземного барьера для предотвращения выхода тоннелей “Хизбаллы” на израильскую сторону границы, и перепланировку всей приграничной зоны - с тем, чтобы лишить “Хизбаллу” элемента внезапности при попытке прорыва или инфильтрации в Израиль.Значительная работа проделана в районе, известном, как "плацдарм Ракефет". Граница полностью перепланирована, на пути "Хизбаллы" созданы препятствия, леса и кустарник очищены, и подготовлена линия обороны. Укрепления отделяют израильские населенные пункты от Ливана, и не дадут враги возможности организовать внезапное нападение.