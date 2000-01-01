30.04 18:42 MIGnews.com

Саудия предложила Аббасу $10 млрд за принятие “сделки века”

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман предложил президенту Палестинской автономии Махмуду Аббасу 10 миллиардов долларов, если он примет план президента США Дональда Трампа о мире на Ближнем Востоке, также известный как «сделка века», сообщила ливанская газета «Аль-Ахбар» во вторник.Предложение Салмана также включало создание палестинского посольства в городе Абу-Дис, расположенном на восточной окраине Иерусалима, сообщает газета.