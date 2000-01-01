Саудия предложила Аббасу $10 млрд за принятие “сделки века”
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман предложил президенту Палестинской автономии Махмуду Аббасу 10 миллиардов долларов, если он примет план президента США Дональда Трампа о мире на Ближнем Востоке, также известный как «сделка века», сообщила ливанская газета «Аль-Ахбар» во вторник.
Предложение Салмана также включало создание палестинского посольства в городе Абу-Дис, расположенном на восточной окраине Иерусалима, сообщает газета.