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Рухани объявил все силы США на Ближнем Востоке террористами 30.04 18:11   MIGnews.com

Рухани объявил все силы США на Ближнем Востоке террористами

Президент Ирана Хасан Рухани подписал во вторник, 30 апреля, законопроект, объявляющий все силы США на Ближнем Востоке террористами и называющий правительство США спонсором терроризма, сообщает Jpost.

Законопроект был принят парламентом на прошлой неделе в ответ на решение президента Дональда Трампа внести элитную революционную гвардию Ирана иностранной в список террористических организаций.

Неясно, какое влияние новый закон может оказать на войска США или их операции.

По сообщениям государственных СМИ, Рухани поручил министерству разведки, министерству иностранных дел, вооруженным силам и высшему совету национальной безопасности Ирана выполнить закон.


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