30.04 18:11 MIGnews.com
Рухани объявил все силы США на Ближнем Востоке террористами
Президент Ирана Хасан Рухани подписал во вторник, 30 апреля, законопроект, объявляющий все силы США на Ближнем Востоке террористами и называющий правительство США спонсором терроризма, сообщает Jpost
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Законопроект был принят парламентом на прошлой неделе в ответ на решение президента Дональда Трампа внести элитную революционную гвардию Ирана иностранной в список террористических организаций.
Неясно, какое влияние новый закон может оказать на войска США или их операции.
По сообщениям государственных СМИ, Рухани поручил министерству разведки, министерству иностранных дел, вооруженным силам и высшему совету национальной безопасности Ирана выполнить закон.
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