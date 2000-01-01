30.04 17:15 MIGnews.com

21-й Кнессет начинает свою работу

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Во вторник, 30 апреля, 21-й Кнессет начинает свою работу.Так, уже принесли присягу 120 депутатов, в числе которых 49 новых парламентариев.Открывая 21-й кнессет, президент Ривлин обращается с призывом к единству в израильском обществе после предвыборной кампании, наполненной обвинениями.«Сейчас настало время бороться за наш общий дом», - сказал он. «Мы должны усилить разделение властей, особенно между законодательной и судебной властью, чтобы сохранить достоинство и независимость каждой ветви власти и положить конец дублированию и взаимной эрозии между ними. Вы, члены Кнессета, можете добавить еще один жизненно важный элемент в стену, защищающую израильскую демократию и обеспечить, чтобы Государство Израиль продолжало процветать как еврейское демократическое государство».На посту спикера Кнессета останется Йоэль Эдельштейн, так как "Ликуд" единогласно проголосовала его кандидатуру.«Я благодарю премьер-министра Биньямина Нетаниягу и членов фракции "Ликуд", за то, что они единогласно одобрили мою кандидатуру на пост спикера Кнессета, и я уверен, что члены фракции "Ликуд" возглавят 21-й кнессет с честью и успехом», - сказал Эдельштейн.Кнессет 21-го созыва состоит из 11 фракций. Крупнейшие фракции Кнессета - "Ликуд" и" Кахоль Лаван". Самые маленькие парламентские фракции в Кнессете 21-го созыва - это фракции "Мерец", "Кулану" и "РААМ-БАЛАД". Отмечается, что в ряды 21 Кнессета на данный момент вошли 29 женщин, 10 арабских депутатов, шесть русскоговорящих парламентариев, два выходца из Эфиопии и два друза.Однако сообщается, что состав может поменяться.