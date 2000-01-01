30.04 17:10 MIGnews.com

Аббас встретится с Путиным в России после Рамадана

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Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас встретится с президентом России Владимиром Путиным в России после празднования мусульманского праздника Ид-аль-Фитр , который знаменует собой окончание Рамадана, сообщает Тimesofisrael.Ид аль-Фитр состоится в начале июня.Ранее сообщалось, что Джаред Кушнер, старший советник и зять президента США Дональда Трампа, заявил, что Белый дом обнародует план урегулирования израильско-палестинского конфликта после Рамадана.