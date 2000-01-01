Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Аббас встретится с Путиным в России после Рамадана 30.04 17:10   MIGnews.com

Аббас встретится с Путиным в России после Рамадана

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас встретится с президентом России Владимиром Путиным в России после празднования мусульманского праздника Ид-аль-Фитр , который знаменует собой окончание Рамадана, сообщает Тimesofisrael.

Ид аль-Фитр состоится в начале июня.

Ранее сообщалось, что Джаред Кушнер, старший советник и зять президента США Дональда Трампа, заявил, что Белый дом обнародует план урегулирования израильско-палестинского конфликта после Рамадана.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:42
Саудия предложила Аббасу $10 млрд за принятие “сделки века”
18:33
Шар из Газы вызвал пожар возле Нахаль-Оз
18:11
Рухани объявил все силы США на Ближнем Востоке террористами
17:41
Мусульманская модель в буркини в журнале Sports Illustrated
16:57
Иран продолжит экспортировать нефть вопреки санкциям США
16:28
Правительство Венесуэлы сообщает о попытке госпереворота
16:13
Ганц: Не позволим Кнессету стать убежищем правонарушителей
15:46
К.Развозов: Нетаниягу должен прекратить религиозный шантаж
15:07
Восстановление Нотр-Дама: Франция в спешке обучает плотников
14:51
Шри-Ланка: снят запрет с использования соцсетей
14:45
Беспощадный "Кеннет" забрал жизни 38 человек в Мозамбике
14:37
Отказ Германии разочаровал членов НАТО
14:32
Объем военных расходов продолжает расти
14:18
Американо-израильский фонд развивает источники энергии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus