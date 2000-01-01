30.04 16:57 MIGnews.com

Иран продолжит экспортировать нефть вопреки санкциям США

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Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран продолжить экспортировать свою нефть несмотря на санкции США. Рухани также сказал, что Иран находится «на передоваой» против Америки и ее ужесточающих санкций.Трамп возобновил наложение санкций против стран за импорт нефти из Ирана.Рухани сказал, что желание США снизить иранский нефтяной экспорт «до нуля» является «ошибочным решением»."В ближайшие месяцы американцы сами убедятся, что мы продолжаем экспортировать нефть", —добавил Рухани.