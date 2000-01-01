30.04 15:46 MIGnews.com

К.Развозов: Нетаниягу должен прекратить религиозный шантаж

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240 рабочих завода «Финиция» в Иерухаме находятся на грани увольнения из-за закрытия завода. Причина: гурские хасиды объявили бойкот на приобретение стеклянных бутылок, производимых на заводе, из-за нарушения запрета на работу в субботу.«Ситуация сложившаяся на заводе в Иерухаме требует незамедлительного решения. Речь идет о беспрерывном производстве, - печи завода остановить невозможно, поэтому работа продолжается и в субботу. Религиозный диктат набирает все новые обороты. Из-за санкций завод терпит ежедневные убытки и если не вмешаться в ситуацию, то еще 240 рабочих на периферии, где и так очень сложно найти работу, окажутся вместе со своими семьями без постоянного дохода. Я требую от премьер – министра незамедлительно вмешаться и спасти завод от закрытия по причине религиозного диктата. Нетаниягу должен учитывать интересы всего народа, а не идти на поводу у своих ультраортодоксальных партнеров по коалиции», - резко прокомментировал ситуацию депутат Кнессета К.Развозов ("Кахоль Лаван").