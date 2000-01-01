30.04 13:08 MIGnews.com

"Отношения между Израилем и Францией портятся"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Член парламента Франции Меир Хабиб прокомментировал новый анти-израильский инцидент, в центре которого оказался бывший французский дипломат.Хабиб сказал: мы сожалеем о том, что отношения между Францией и Израилем портятся. Только несколько дней назад Франция потребовала, чтобы Израиль перевел Палестинской автономии деньги, которые пойдут на зарплаты террористам, сегодня Франция не осудила и даже не отреагировала на слова бывшего французского дипломата. Я очень сожалею. и надеюсь, что ситуация улучшится”.