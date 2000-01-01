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`Отношения между Израилем и Францией портятся` 30.04 13:08   MIGnews.com

"Отношения между Израилем и Францией портятся"

Член парламента Франции Меир Хабиб прокомментировал новый анти-израильский инцидент, в центре которого оказался бывший французский дипломат.

Хабиб сказал: мы сожалеем о том, что отношения между Францией и Израилем портятся. Только несколько дней назад Франция потребовала, чтобы Израиль перевел Палестинской автономии деньги, которые пойдут на зарплаты террористам, сегодня Франция не осудила и даже не отреагировала на слова бывшего французского дипломата. Я очень сожалею. и надеюсь, что ситуация улучшится”.


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