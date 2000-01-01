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Власти Сингапура введут ограничения в интернете 01.05 01:10   MIGnews.com

Власти Сингапура введут ограничения в интернете

Правительство Сингапура введет ограничения для пользователей интернета, чтобы защитить свободу высказываний и предупредить распространение фальшивой информации еще до того, как она сможет нанести серьезный ущерб обществу, заявил премьер-министр республики Ли Сянь Лун.

Интервью вышло в преддверии начала рассмотрения в этот же день в парламенте страны законопроекта "О защите от распространения в интернете фейковой информации и манипуляций".

При этом он подчеркнул, что "не существует общества, где была бы абсолютная, неконтролируемая свобода слова", пишет The Straits Times.

Глава правительства не исключил также вмешательства других государств во внутриполитические процессы Сингапура.

Он также рассказал, что, согласно проведенному недавно опросу общественного мнения, примерно 80% жителей выразили уверенность в способности распознать фейковую информацию. Однако проведенный эксперимент показал, что лишь 10% из них смогли это сделать.



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