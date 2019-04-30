30.04 11:45 MIGnews.com
Император Японии Акихито завершает служение народу
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил во вторник об отречении 85-летнего императора Акихито.
Об этом во вторник, 30 апреля сообщает CBS News
.
Заявление главы государства в прямом эфире зачитал генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга.
Стоит отметить, что это происходит впервые за 200 лет в Стране восходящего солнца.
По данным издания, Акихито намерен покинуть престол в четверг. Он передает всю полноту власти своему 59-летнему сыну, наследному принцу Нарухито.
Источники утверждают, что данное решение правитель принял в связи с преклонным возрастом.
Как известно, действующий император Акихито служил народу с 7-го декабря 1989-го года.
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