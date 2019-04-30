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Император Японии Акихито завершает служение народу | Фото: Twitter30.04 11:45   MIGnews.com

Император Японии Акихито завершает служение народу


Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил во вторник об отречении 85-летнего императора Акихито.

Об этом во вторник, 30 апреля сообщает CBS News.

Заявление главы государства в прямом эфире зачитал генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга.

Стоит отметить, что это происходит впервые за 200 лет в Стране восходящего солнца.

По данным издания, Акихито намерен покинуть престол в четверг. Он передает всю полноту власти своему 59-летнему сыну, наследному принцу Нарухито.

Источники утверждают, что данное решение правитель принял в связи с преклонным возрастом.

Как известно, действующий император Акихито служил народу с 7-го декабря 1989-го года.


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