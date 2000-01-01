30.04 10:50 MIGnews.com

Сделка Баумеля не завершена, Израилю вернут останки солдат

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Саудовская газета al-Sharq al-Awsat опубликовала материал о том, что сделка по обмену останков израильского солдата Захарии Баумеля на сирийских заключенных не завершена.Газета утверждает, что “сделка не завершена и будет продолжена”. По оценкам сирийских военных и официальных лиц, останки израильских солдат будут возвращены - в обмен на находящихся в сирийских тюрьмах сирийских заключенных, включая друзов с Голанских высот.Источники al-Sharq al-Awsat в Мадждаль Шамс утверждают, что семьи друзов, отбывающих заключение в израильских тюрьмах за преступления против безопасности Израиля “были шокированы” тем, что их не освободили в обмен на Баумеля. Семьи Сидки аль-Макта и Амаля Абу Салаха были оповещены сирийским правительством о том, что они будут обменены.Вместо них были освобождены Зидан Тауиль,1962 года рождения, житель сирийской приграничной деревни Хадар и Мис Ахмад, 1984 года рождения. Тауиль сидел за попытку контрабанды наркотиков через израильскую границу. Тауиль был задержан в июле 2008 году. Его должны были в любом случае освободить в июле 2019 - по истечении срока наказания. Мис Ахмад, палестинец из лагеря палестинских беженцев Ярмук близ Дамаска. Он был осужден в апреле 2005 года за попытку инфильтрации на базу ЦАХАЛа с целью совершения террористической атаки. Срок его заключения истекает в 2023 году.Незадолго до того, как было опубликовано сообщение о личности освобождаемых заключенных, высокопоставленный сирийский источник подтвердил в интервью Reuters, что при российском посредничестве “Израиль освободит двух или более сирийских заключенных”. Он добавил, что сирийские власти “давили” на Москву с тем, чтобы обещание об освобождении заключенных в обмен на тело Баумеля было исполнено.Тот факт, что Сидки и Салаха не освободили вызвал настоящий шторм, и возмущенные семьи потребовали разъяснений от правительств Сирии и России. Представители правительства Асада дали им понять, что сделка еще не завершена, и в Сирии находятся останки других израильских солдат.Семья Абу Салаха, осужденного на семь лет за участие в линче сирийского мятежника, которого перевозили на машине скорой помощи ЦАХАЛа выразила надежду на то, что тот скоро будет освобожден. Семья заявила: “С 80-х годов Израиль освободил более 14 тысяч палестинских заключенных в обмен на небольшое число пленных и убитых израильских солдат. Немыслимо, чтобы Сирия передавала останки израильских солдат задаром”.Ранее высокопоставленный источник в Израиле заявил, что речь идет не о сделке по обмену, но о “жесте доброй воли”, и что решение об освобождении было принято только после того, как тело Баумеля было возвращено на родину. Израильский источник подчеркнул: “Только после возвращения тела Захарии Баумеля, в последние дни, Израиль принял решение об освобождении заключенных в качестве жеста доброй воли. Эта тема не обсуждалась заранее. Израиль неустанно работает ради возвращения погибших и пропавших без вести на родину”.