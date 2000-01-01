30.04 19:21 MIGnews.com

Работники ЕНФ-ККЛ поддерживают переживших Холокост

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Работники ЕНФ-ККЛ приняли добровольное участие в ремонте и модернизации зданий, в которых располагаются ведомства и организации, заботящиеся о переживших Холокост, пожилых людях и инвалидах, новых репатриантах и молодежи, в 61 населенном пункте по всей стране.Всего в этом грандиозном национальном проекте вместе с сотрудниками ЕНФ-ККЛ работали 6500 волонтеров.В апреле, в преддверии Дня Катастрофы, Еврейский Национальный Фонд – Керен Каемет ле-Исраэль (ЕНФ-ККЛ) осуществил общенациональный проект в 61 населенных пунктах и городах Израиля.Проект включает ремонт, модернизацию и реставрацию зданий, где размещаются клубы для пенсионеров, учреждения для инвалидов и переживших Холокост, молодежные клубы, общественные парки, детские сады для детей с особыми потребностями, центры для молодежи из группы риска, экологические фермы, убежища для детей из проблемных семей, ульпаны для изучения иврита, штаб-квартиры молодежных движений и т.п. В общей сложности 148 зданий.