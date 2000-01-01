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Габриэль посоветовал Европе брать пример с РФ 30.04 16:17   MIGnews.com

Габриэль посоветовал Европе брать пример с РФ

Европе стоило бы поучиться определять свои интересы, как это делают Российская Федерация, США, Китай и Турция, заявил, экс-председатель немецкого Министерства иностранных дел Зигмар Габриэль во время встречи со студентами.

По его мнению, в противном случае страны ЕС могут потерять свою значимость на международной арене: "Тот, у кого нет власти, не признается не только сильными странами, но и бессильными", так он прокомментировал ситуацию вокруг сирийского конфликта и решение Германии не вмешиваться в военную операцию.

Габриэль отметил, что евространы должны с понимаем относиться к позициям друг друга.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон пояснил неучастие немецкой стороны в сирийском конфликте особенностями ее конституции. Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщал, что Германия готова выступить посредником между РФ и странами Запада в урегулировании конфликта в Сирии.
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