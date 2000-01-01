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Глава МВД Британии уходит из-за скандала с мигрантами | Фото: Department of Energy and Climate Change [closed account]/Flickr30.04 11:00   MIGnews.com

Глава МВД Британии уходит из-за скандала с мигрантами

Глава британского МВД Эмбер Радд подала прошение об отставке. Причина - скандал вокруг миграционной политики ведомства и обнародованные прессой факты, что власти страны установили "показатели" по выдворению из страны нелегальных мигрантов.

В документе, который опубликовала газета Guardian говорится, что число принудительных выдворений в 2016-2017 году составило 12503 случаев – это "успех", а число выдворений в 2017-2018 году должно составить не менее 12800 человек.

Цифра депортаций должна быть на 10% больше, чем в минувшем году, ведь эти показатели Радд обещала правительству, которое выступает за ограничение миграционного притока. В свою очередь, работники МВД в документе сообщали, что им удалось достичь и превысить заданные МВД показатели.

Издание утверждает, что документ был подготовлен в июне 2017 года Хью Индом, который возглавлял агентство по депортации.

После публикации документа Радд сначала заявила, что она не была в курсе, что были установлены какие-либо целевые показатели по количеству депортированных, но в воскресенье, 29 апреля, из еще одного ее письма стало ясно, что она была в курсе нужных цифр.

Министр сказала, что как глава МВД я делает все для того, чтобы иммиграционная политика была гуманной и справедливой.
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