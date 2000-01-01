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Будущий король Саудии: палестинцам пора бы уже заткнуться | Фото: James N. Mattis/Flickr30.04 08:25   MIGnews.com

Будущий король Саудии: палестинцам пора бы уже заткнуться

Достаточно резко отозвался о палестинском руководстве министр обороны и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман Аль Сауд.

Как сообщает 10-ый канал израильских новостей со ссылкой на свои источники, кронпринц раскритиковал ПА за то, что она десятками лет отвергала возможности заключения мира с Еврейским государством. Мохаммед считает, что у палестинцев есть два выхода: начать принимать предложения или заткнуться.

"За последние 40 лет палестинское руководство вновь и вновь упускало возможности мира и отклонило все предоставленные ему предложения. Палестинцам пришла пора принять предложения и согласить сесть за стол переговоров, либо заткнуться и перестать жаловаться", - сказал он на встрече с лидерами еврейской общины США 27 марта.

На встрече присутствовали: президент Союза реформистского иудаизма раввина Рик Джейкобс, председатель Объединенной синагоги консервативного иудаизма раввин Стивен Верник и вице-президент Союза ортодоксов Аллен Фагин.

Сын действующего монарха также признался в том, что "палестинский вопрос не стоит на повестке дня правительства Саудовской Аравии".

"Имеются гораздо более острые и важные проблемы, с которыми нам приходится иметь дело. Например, Иран", - объяснил Мохаммед.

В то же время, он отметил и то, что оттепель в арабо-израильских отношениях возможно после и только после достижения прогресса в палестино-израильском примирении.

"Прежде чем станут возможны переговоры между Саудовской Аравией, арабским миром и Израилем, необходимо добиться значительного прогресса в достижении соглашения с палестинцами", - цитирует его "десятка", отмечая, что данное заявление предсказуемо привело его собеседников в неописуемого восторга.
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