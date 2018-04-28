Глава МД Эстонии: с РФ нужно общаться с позиции силы
Эстония выбрала стратегию в отношении Российской Федерации - будет общаться с позиции силы, сообщил глава министр иностранных дел Свен Миксер.
Он уверен, любое колебание Кремль будет воспринимать за слабость, которой можно воспользоваться. Поэтому Эстония будет выстраивать отношения с Россией с позиции силы и решимости.
"Когда вы говорите с таким лидером (президентом России - ред.) нужно делать это с позиции силы, единства и решимости", — сообщил министр.
Миксер выдвинул ряд обвинений в адрес Москвы, в частности, речь шла о Грузии и Украине, говорится в интервью Sydney Morning Herald.
Официальная Москва расценивает военные учения НАТО у российских границ и размещение войск альянса на восточном фланге как провокацию. Тем не менее, по словам глава эстонского МИДа Эстонии отметил, что "действия НАТО не приводят к эскалации и нацелены на сохранение мира".