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Глава МД Эстонии: с РФ нужно общаться с позиции силы 30.04 07:46   MIGnews.com

Глава МД Эстонии: с РФ нужно общаться с позиции силы

Эстония выбрала стратегию в отношении Российской Федерации - будет общаться с позиции силы, сообщил глава министр иностранных дел Свен Миксер.

Он уверен, любое колебание Кремль будет воспринимать за слабость, которой можно воспользоваться. Поэтому Эстония будет выстраивать отношения с Россией с позиции силы и решимости.

"Когда вы говорите с таким лидером (президентом России - ред.) нужно делать это с позиции силы, единства и решимости", — сообщил министр.

Миксер выдвинул ряд обвинений в адрес Москвы, в частности, речь шла о Грузии и Украине, говорится в интервью Sydney Morning Herald.

Официальная Москва расценивает военные учения НАТО у российских границ и размещение войск альянса на восточном фланге как провокацию. Тем не менее, по словам глава эстонского МИДа Эстонии отметил, что "действия НАТО не приводят к эскалации и нацелены на сохранение мира".
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