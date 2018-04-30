Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном в "Доме мира"
Президент США Дональд Трамп выразил готовность провести встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном на границе между КНДР и Южной Кореей, в "Доме Мира", где на прошлой неделе состоялся саммит лидеров двух Корей.
Об этом глава Белого дома написал на своей официальной странице в сети Twitter, сообщает в понедельник, 30 апреля РИА Новости.
"Много стран рассматривается для встречи, но разве Дом Мира/Дом Свободы на границе Северной и Южной Кореи не станет самым представительным, важным и памятным местом, чем любая третья страна? Просто спрашиваю!", - отметил глава Белого дома.
Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking!
Также американский президент подчеркнул, что северокорейский лидер пока что соблюдает соглашения.
"Ким Чен Ын пока что вел себя открыто и прямо. Опять же могу только повторить, что до настоящего времени. Однако он говорит о том, чтобы избавиться от (ядерного) объекта, а это большой объект; он говорит — не будет исследований, не будет запусков баллистических ракет, не будет ядерных испытаний. И он соблюдает это долгое время — дольше, чем кто-либо видел", - добавил Трамп.