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Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном в `Доме мира` | Фото:30.04 21:58   MIGnews.com

Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном в "Доме мира"

Президент США Дональд Трамп выразил готовность провести встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном на границе между КНДР и Южной Кореей, в "Доме Мира", где на прошлой неделе состоялся саммит лидеров двух Корей.

Об этом глава Белого дома написал на своей официальной странице в сети Twitter, сообщает в понедельник, 30 апреля РИА Новости.

"Много стран рассматривается для встречи, но разве Дом Мира/Дом Свободы на границе Северной и Южной Кореи не станет самым представительным, важным и памятным местом, чем любая третья страна? Просто спрашиваю!", - отметил глава Белого дома.


Также американский президент подчеркнул, что северокорейский лидер пока что соблюдает соглашения.

"Ким Чен Ын пока что вел себя открыто и прямо. Опять же могу только повторить, что до настоящего времени. Однако он говорит о том, чтобы избавиться от (ядерного) объекта, а это большой объект; он говорит — не будет исследований, не будет запусков баллистических ракет, не будет ядерных испытаний. И он соблюдает это долгое время — дольше, чем кто-либо видел", - добавил Трамп.
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