30.04 20:48 MIGnews.com
Могерини осудила теракты в Кабуле
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини назвала теракты в Афганистане вопиющим пренебрежением к международному праву и выразила соболезнования близким погибших.
Об этом в понедельник, 30 апреля сообщает
РИА Новости
.
"ЕС выражает соболезнования афганскому народу и властям и особенно тем, кто потерял своих близких, семью, друзей и коллег в ходе сегодняшних нападений", - заявила еврокомиссар.
По ее словам, атаки в Афганистане грубо нарушают нормы международного гуманитарного права.
"Гражданские лица, и прежде всего дети, никогда не должны становиться мишенью", - подчеркнула глава дипломатии Евросоюза.
Напомним, сегодня утром в Кабуле
прогремели два взрыва
, в результате которых погибли не менее 20 человек, и еще около 20 получили ранения.
Сообщается, что один из взрывов был осуществлен смертником-мотоциклистом.
Ответственность за нападение на себя взяла террористическая организация "Исламское государство".
Поделиться
Все по теме
Комментарии