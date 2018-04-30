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Могерини осудила теракты в Кабуле | Фото:30.04 20:48   MIGnews.com

Могерини осудила теракты в Кабуле

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини назвала теракты в Афганистане вопиющим пренебрежением к международному праву и выразила соболезнования близким погибших.

Об этом в понедельник, 30 апреля сообщает РИА Новости.

"ЕС выражает соболезнования афганскому народу и властям и особенно тем, кто потерял своих близких, семью, друзей и коллег в ходе сегодняшних нападений", - заявила еврокомиссар.

По ее словам, атаки в Афганистане грубо нарушают нормы международного гуманитарного права.

"Гражданские лица, и прежде всего дети, никогда не должны становиться мишенью", - подчеркнула глава дипломатии Евросоюза.

Напомним, сегодня утром в Кабуле прогремели два взрыва, в результате которых погибли не менее 20 человек, и еще около 20 получили ранения.

Сообщается, что один из взрывов был осуществлен смертником-мотоциклистом.

Ответственность за нападение на себя взяла террористическая организация "Исламское государство".
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