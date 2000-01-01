30.04 20:14 MIGnews.com

Нетаниягу: в нашем распоряжении - иранский ядерный архив

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Началась драматическая конференция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.Нетаниягу начал свое выступление на английском.Нетаниягу заявил, что израильской разведке удалось получить в свое распоряжение “иранский ядерный архив”.По словам Нетаниягу, в ближайшие минуты представит миру “ неопровержимые доказательства секретной ядерной программы”.В распоряжении Израиля - 55 тысяч файлов иранской ядерной программы - чертежи, таблицы, фото, видео и тексты.