"Понятно, что выступление главы правительства сегодня вечером по иранской ядерной программе полностью скоординировано с американской стороной, и именно об этом вчера обсуждалось в телефонном разговоре с президентом Трампом и госсекретарем Помпео", - отметил Шапиро.
"Как ни странно, если у Нетаниягу есть явные доказательства нарушение ядерного соглашения со стороны Ирана, то это может стать поводом для усиления санкций в отношении Исламской республики", - подчеркнул он.
По словам Шапиро, американский президент и глава правительства хотят, чтоб ядерная сделка аннулировалась.
"Трамп выиграет от объявления Нетаниягу, и это станет оправданием его желания выйти из соглашения", - уверен экс-посол США в Израиле.
Он добавил, что существует более важный вопрос: "Интересный вопрос заключается в том, как европейцы ответят, если обнаружат, что информация, которую предоставит Нетаниягу. окажется недостоверной", - добавил он.