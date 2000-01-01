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Дэн Шапиро: `Заявление Нетаниягу согласованно с США` | Фото:30.04 20:23   MIGnews.com

Дэн Шапиро: "Заявление Нетаниягу согласованно с США"

Бывший посол США в Израиле Дэн Шапиро выступил перед предстоящим выступлением премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Об этом в понедельник, 30 апреля Arutz Sheva.

"Понятно, что выступление главы правительства сегодня вечером по иранской ядерной программе полностью скоординировано с американской стороной, и именно об этом вчера обсуждалось в телефонном разговоре с президентом Трампом и госсекретарем Помпео", - отметил Шапиро.

"Как ни странно, если у Нетаниягу есть явные доказательства нарушение ядерного соглашения со стороны Ирана, то это может стать поводом для усиления санкций в отношении Исламской республики", - подчеркнул он.

По словам Шапиро, американский президент и глава правительства хотят, чтоб ядерная сделка аннулировалась.

"Трамп выиграет от объявления Нетаниягу, и это станет оправданием его желания выйти из соглашения", - уверен экс-посол США в Израиле.

Он добавил, что существует более важный вопрос: "Интересный вопрос заключается в том, как европейцы ответят, если обнаружат, что информация, которую предоставит Нетаниягу. окажется недостоверной", - добавил он.
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