30.04 20:24 MIGnews.com

Развозов осудил Закон о национальном характере государства

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Депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш Атид") высказался с резкой критикой закона о национальном характере государства Израиль."Сегодня правительство выносит на голосование законопроект, который по своей сути не дает права национального самоутверждения русскоязычным гражданам, которые не признаны евреями по Галахе и нарушает их базовые законные права."По словам депутата Развозова, данный законопроект лишь усугубляет и без того не простое положение людей, которые приехали в Израиль согласно закону о возвращении, но которые не записаны в удостоверении личности как евреи. Кроме этого депутат считает крайне недопустимым то, что закон дает право местным советам не принимать на проживание не евреев."Такие случаи уже имели место и мы с ними боролись. Представьте себе, что если законопроект будет принят, то это может стать просто законной дискриминацией!""Хочу всем напомнить и подчеркнуть - когда молодых людей призывают в армию, никто не смотрит какая национальность написана у них в удостоверении личности. Они с честью служат в армии,работают,платят налоги и ни чем не отличаются от других граждан нашей страны."Так же Константин Развозов добавил, что партия "Еш Атид" подает свой закон о национальном характере государства Израиль, основанный на законе Бени Бегина (партия "Ликуд"). В отличии от коалиционного законопроекта, в нём не ущемляются права граждан не евреев по Галахе.