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Светлова встретилась с бизнесменами-новыми репатриантами | Фото:30.04 20:07   MIGnews.com

Светлова встретилась с бизнесменами-новыми репатриантами

Депутат Ксения Светлова ( Сионистский Лагерь) встретилась с бизнесменами-новыми репатриантами, членами "Герцлийского бизнес-клуба". Среди участников встречи были бизнесмены с немалым стажем и опытом в ведении дел в различных сферах предпринимательства. В ходе встречи депутат Светлова пригласила всех присутствующих принять участие в работе парламентского лобби за права новых репатриантов, очередная встреча которого состоится в июле и будет посвящена теме развития бизнеса новыми репатриантами.

"Ваш успех – это наш успех, это успех всего Израиля", отметила Светлова. "Израиль обязан поощрять вашу деятельность и использовать накопленный вами опыт по назначению. Ведь наша страна – это страна репатриантов, и наша прямая обязанность помогать людям встать на ноги и стать активными членами общества. Задача нашего лобби – помогать вам решать те вопросы, которые связаны со сферой законодательства. Важно, чтобы вы информировали нас, членов лобби о тех трудностях, с которыми сталкиваетесь для того, чтобы ситуацию можно было исправить или улучшить. Вторая аспект деятельности нашего лобби – это создание сети связей между новыми репатриантами и израильскими бизнесменами с тем, чтобы сломать лед и вывести бизнесменов на новый уровень контактов", добавила Светлова.

Вышеуказанное мероприятие для бизнесменов-репатриантов в Кнессете состоится в начале июля, информация о точной дате будет обнародована в ближайшее время
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