30.04 19:35 MIGnews.com

"Иран начнет войну против Израиля в течение 24 часов"

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На фоне драматических событий в Сирии ми сообщений о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступит с обращением к нации, в сети распространились слухи о неизбежности войны с Ираном.В whatsapp зафиксировано массовое распространение подделки - “скриншота” с твиттера 10-го канала израильского ТВ. Сообщение гласит: ”Кабинет был собран на чрезвычайное заседание в Кирие, и обсуждал оценку ЦАХАЛа, согласно которой Иран начнет войну против Израиля в течение 24-48 часов. Министр обороны прервал свой визит в США и в течение ближайших двух часов вернется в Израиль”.Через несколько минут после того, как появилось это сообщение, 10-й канал израильского ТВ издал официальное опровержение, в котором говорится, что “канал не имеет к этой информации никакого отношения”.