30.04 19:38 MIGnews.com

Лапид: это правительство не может больше оставаться у власти

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Выступая сегодня (30 апреля) на заседании парламентской фракции, лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид отметил, что в стране много проблем, но именно политика нынешнего правительства превратилась в проблему номер 1."Глава правительства Биньямин Нетаниягу пришел к выводу, что не хочет, чтобы было согласие в обществе. Судя по всему, он предпочитает распри, ссоры и ненависть. Раньше он не был таким. Что-то с ним произошло. Его ничего не интересует и не волнует кроме собственной персоны. Я знаком с ним более двадцати лет и уверяю вас: с ним что-то произошло. Нынешнее правительство, коалиция и премьер-министр круглосуточно занимаются разъединением общества.Они давно уже не служат народу, а только своим интересам. В то время, когда я веду борьбу на международной арене по делигитимации "Хизбаллы", правительство занято исключительно собой. Еще до того, как открылась летняя парламентская сессия, министры Шакед и Левин заявили, что собираются продвигать частный законопроект. Какой законопроект? Закон о едином Иерусалиме? Закон о борьбе с террором? Закон о борьбе с дороговизной жизни? Нет, конечно! Закон о постах для своих приближенных! Это то, что им важно. Им надоели постоянные обвинения в коррупции, так они придумали новый ход: узаконить коррупцию.Мы же сделаем точно обратное. В то время, когда они разъединяют общество – мы будем объединять. В то время, как они занимаются коррупцией, "Еш Атид" продолжит с ней бороться. Уже на этой неделе мы представим на голосование закон о национальном характере государства - закон Бени Бегина, а не то безобразие, которое предлагает коалиция. Мы продолжим добиваться принятия нашего закона о призыве, продолжим бороться против закрытия магазинов по субботам.Мы подадим ряд законов против дороговизны жизни. Мы сделаем то, что правительство не делает. Мы будем работать. Работать на благо граждан страны. Я не сторонник досрочных выборов и считаю, что правительство должно работать четыре года. Но это правительство не может больше оставаться у власти!", - заявил на заседании парламентской фракции лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.