"США подталкивают Саудовскую Аравию к войне против Ирана"

По его словам, именно США дестабилизируют ситуацию в регионе. Аятолла добавил, что каждый, кто вступит в конфликт с Ираном, может рассчитывать на множественные удары, а поэтому страны региона не должны позволить Соединенным Штатам обмануть их.
Духовный лидер Ирана также обвинил США в том, что они ведут экономическую войну с его страной.
По данным издания, в канун Дня труда он встретился с тысячами рабочих и призвал иранцев поддержать национальную экономику, покупая только товары, произведенные в родной стране.