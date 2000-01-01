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`США подталкивают Саудовскую Аравию к войне против Ирана` | Фото:30.04 18:44   MIGnews.com

"США подталкивают Саудовскую Аравию к войне против Ирана"

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил сегодня, что США усиленно подталкивают Саудовскую Аравию к началу еще одного вооруженного конфликта с Исламской республикой.

Об этом в понедельник, 30 апреля сообщает The Times of Israel.

По его словам, именно США дестабилизируют ситуацию в регионе. Аятолла добавил, что каждый, кто вступит в конфликт с Ираном, может рассчитывать на множественные удары, а поэтому страны региона не должны позволить Соединенным Штатам обмануть их.

Духовный лидер Ирана также обвинил США в том, что они ведут экономическую войну с его страной.

По данным издания, в канун Дня труда он встретился с тысячами рабочих и призвал иранцев поддержать национальную экономику, покупая только товары, произведенные в родной стране.
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