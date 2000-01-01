30.04 17:58 MIGnews.com
Нетаниягу выступит со специальным обращением к нации
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сегодня намерен выступить с обращением к нации по поводу Ирана.
Об этом в понедельник, 30 апреля сообщает Hadashot , передает The Times of Israel
.
По данным издания, выступление главы правительства запланировано на 20:00 по израильскому времени. Свою речь он произнесет в комплексе министерства обороны "Кирия" в Тель-Авиве.
Уточняется, что Нетаниягу будет выступать на английском языке, чтобы объявление стало доступным для мировой аудитории.
Отметим, что премьер находится в "Кирие". В связи с этим было отменено его выступление в Кнессете по случаю открытия летней сессии.
Ранее в Тель-Авиве состоялось внеочередное заседание военно-политического кабинета, которое было посвящено обсуждению атаки на военные объекты в Сирии
в ночь на 30 апреля.
Оппозиционные фракции объявили, что, учитывая напряженность в сфере безопасности, вотумы недоверия правительству с повестки дня временно снимаются.
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