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Нетаниягу выступит со специальным обращением к нации | Фото:30.04 17:58   MIGnews.com

Нетаниягу выступит со специальным обращением к нации

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сегодня намерен выступить с обращением к нации по поводу Ирана.

Об этом в понедельник, 30 апреля сообщает Hadashot , передает The Times of Israel.

По данным издания, выступление главы правительства запланировано на 20:00 по израильскому времени. Свою речь он произнесет в комплексе министерства обороны "Кирия" в Тель-Авиве.

Уточняется, что Нетаниягу будет выступать на английском языке, чтобы объявление стало доступным для мировой аудитории.

Отметим, что премьер находится в "Кирие". В связи с этим было отменено его выступление в Кнессете по случаю открытия летней сессии.

Ранее в Тель-Авиве состоялось внеочередное заседание военно-политического кабинета, которое было посвящено обсуждению атаки на военные объекты в Сирии в ночь на 30 апреля.

Оппозиционные фракции объявили, что, учитывая напряженность в сфере безопасности, вотумы недоверия правительству с повестки дня временно снимаются.
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