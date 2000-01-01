Служба в ЦАХАЛе станет еще более важной для учебы

Комитет глав университетов сегодня анонсировал, что со следующего года служба в резервных частях ЦАХАЛа станет очень важной для тех молодых мужчин и женщин, которые нацелены на получение высшего образования.
По данным издания, начиная со следующего учебного года, студенты, которые проводят на военной службе больше 18 дней в год, будут получать дополнительно по два балла к общей сумме баллов, полученных при успешном освоении образовательной программу и необходимых для получения диплома.
Кроме того, студенты, которые участвуют в социальных мероприятиях, согласно критериям учреждений, также смогут рассчитывать на такую же "прибавку".
Однако, виды и критерии деятельности, которой они должны заниматься, в этом случае будут определяться администрацией вузов.
Уточняется, чтобы получить степень бакалавра, израильскому студенту необходимо набрать не меньше 108 баллов по итогам сданных экзаменов, но для некоторых специальностей минимальное количество определено на уровне 160 баллов.
Отметим, что в январе правительство одобрило предварительное чтение закона, требуя от университетов отдать должное как социальной деятельности, так и резервной армии.