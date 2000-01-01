30.04 15:05 MIGnews.com

Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг соглашения по Ирану

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Российский лидер Владимир Путин переговорил по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Они высказались за безусловное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.Сообщается, что президент Франции рассказал об итогах своего визита в Штаты, где обсуждалась ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.Лидер стран выступают за сохранение плана и его выполнение.Также были обсуждены международные и двусторонние повестки дня. Известно, что Франция является инициатором телефонного разговора.Как известно, Макрон посетил США, где встретился с президентом Трампом. Одна из целей его визита - сохранение сделки с Тегераном по мирному атому.В июле 2015 года Иран, Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия пришли к соглашению по урегулированию ядерной проблемы Тегерана. Был разработан план, который предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран.Президент США не раз грозил разорвать соглашение, считая его пагубным для страны. Согласно законодательству США, к 12 мая Трамп должен принять решение об очередном продлении заморозки санкций. Если же он этого не сделает, санкции против Ирана автоматически возобновятся.