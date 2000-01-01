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Обнародовано заявление по новому правительству Армении 30.04 14:17   MIGnews.com

Обнародовано заявление по новому правительству Армении

ЕС поддерживает Армению в вопросе развития процветающего и демократического общества, говорится в заявлении делегации Евросоюза в Армении и посольств стран - членов ЕС.

"…Крайне важен всесторонний диалог для формирования нового правительства на основе Конституции, что исходит из интересов всех граждан Армении. ЕС продолжает поддерживать усилия президента Армена Саркисяна в этом вопросе", - говорится в сообщении.

Также, по-прежнему остается важно, чтобы все вовлеченные стороны, в том числе правоохранительные органы и те, кто осуществляют свое право на свободу собраний и выражения мнения, проявляли сдержанность и ответственность.

Организатора акций протеста в Армении, руководителя фракции "Елк" Никола Пашиняна официально утвердили в качестве претендента на должность премьер-министра страны.

Как известно, с 13 апреля в Ереване продолжаются митинги с требованием ухода с поста премьер-министра Сержа Саргсяна, который ранее уже дважды был президентом. 23 апреля он подал в отставку, к исполнению обязанностей премьер-министра приступил первый вице-премьер Карен Карапетян. Позже в Армении одна из партий вышла из правящей коалиции, однако протесты оппозиции не прекратились.
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