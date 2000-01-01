Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Саджид Джавид возглавил МВД Британии | Фото: Find a Future/Flickr30.04 13:27   MIGnews.com

Саджид Джавид возглавил МВД Британии

Новым главой британского Министерства внутренних дел стал Саджид Джавид. Он вырос в семье водителя автобуса, приехавшего в Соединенное Королевство из Пакистана в 60-х годах.

По сей день, он занимал пост министра по делам общин и местного самоуправления, пишет BBC News.

Как известно, бывшая глава ведомства Эмбер Радд подала в отставку на фоне миграционного скандала.

В понедельник, 30 апреля, стало известно об отставке министра внутренних дел Великобритании Эмбер Радд. Это была уже четвертая отставка в правительстве Мэй за последние полгода.

Стоит отметить, что градоначальник Лондона Садик Хан также является этническим выходцем из Пакистана.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:17
Обнародовано заявление по новому правительству Армении
13:23
Иран: эра бей и беги закончилась, мы ответим ударом на удар
13:16
В Эр-Рияде начался суд над "шпионами Моссада"
13:11
Удары по иранским базам нанесены противобункерными бомбами  
12:55
Ограничение власти БАГАЦа поддерживает лишь треть Израиля
12:49
The Telegraph обвинила РФ в попытке отравления Дадли
12:37
Военно-политический кабинет созван на срочное заседание
12:34
Двойной теракт ISIS в Кабуле: 25 жертв
12:02
Автомобиль въехал в магазин в Ашдоде  
11:53
Премьер Японии летит мирить Израиль и палестинцев
11:00
Глава МВД Британии уходит из-за скандала с мигрантами
10:46
Появилось новое доказательство уничтожения наемников
10:33
Замминистра обороны: Если надо, мы стреляем по гражданским
10:14
Иранский командир: сообщения о ракетном ударе - ложь
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus