30.04 13:27 MIGnews.com
Саджид Джавид возглавил МВД Британии
Новым главой британского Министерства внутренних дел стал Саджид Джавид. Он вырос в семье водителя автобуса, приехавшего в Соединенное Королевство из Пакистана в 60-х годах.
По сей день, он занимал пост министра по делам общин и местного самоуправления, пишет BBC News
.
Как известно, бывшая глава ведомства Эмбер Радд подала в отставку на фоне миграционного скандал
а.
В понедельник, 30 апреля, стало известно об отставке министра внутренних дел Великобритании Эмбер Радд. Это была уже четвертая отставка в правительстве Мэй за последние полгода.
Стоит отметить, что градоначальник Лондона Садик Хан также является этническим выходцем из Пакистана.
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