Ограничение власти БАГАЦа поддерживает лишь треть Израиля
Большинство жителей Еврейского государства считают, что ограничение полномочий Верховного суда Израиля может угрожать демократии страны. Такие результаты исследования были опубликованы Институтом демократии Израиля 29 апреля.
Так, 65% участников соцопроса заявили, что предоставление Кнессету возможности обходить наложенный БАГАЦом запрет предоставит парламенту "неограниченную власть". Кроме того, 59% респондентов считают, что такой закон повысит риск политической коррупции. И только 28% из них выразили мнение, что принятие данной инициативы послужит "в интересах израильского государства".
Напомним, что данное предложение поступило от лидера "Еврейского дома" Нафтали Беннета и было поддержано министром юстиции и его соратницей по партии Айелет Шакед. Они хотят, чтобы Кнессету позволили абсолютным большинством голосов повторно принимать отмененные Верховным судом законы.
Для этого необходимо внести поправки в "Основной закон: Достоинство и Свобода человека", согласно которому БАГАЦ является последней инстанцией в вопросе аннулирования законов.
Ранее предсказуемо против этой идеи высказалась президент БАГАЦа Эстер Хайют. Зато юридический советник правительства Авихай Мандельблит вроде и поддержал, но предложил повысить предложенный Беннетом и Шакед предел для переголосования с 61 до 70 депутатов.