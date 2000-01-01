30.04 11:53 MIGnews.com

Премьер Японии летит мирить Израиль и палестинцев

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Во вторник, 1 марта, премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Израиль с двухдневным визитом в рамках своего ближневосточного турне, который также будет включать Объединенные Арабские Эмираты, Иорданию и Палестинскую автономию.Общаясь с журналистами перед отъездом, Абэ назвал приоритетной целью поездки примирение израильтян и палестинцев."Я намерен работать над ближневосточным мирным процессом, вступая в конструктивный диалог как с Израилем, так и Палестиной", - цитирует японского премьера информационное агентство Kyodo.Израильский портал Calcalist сообщает, что Абэ будет сопровождать достаточно большая торговая делегация. В нее войдет руководство концерна Mitsubishi, которое изучит возможности для экономического сотрудничества в Израиле.Для самого Абэ этот визит в Еврейское государство станет первым за последние 3 года.На полях сентябрьской Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Японии Таро Коно уже предложил Биньямину Нетаниягу и Махмуду Аббасу встретиться на четырехстороннем саммите в Токио (кроме Японии, предлагалось еще участие США). Учитывая то, что Япония никогда особого интереса к арабо-израильскому конфликту не проявляла, это было весьма неожиданно.Как передает 10-ый канал ИТВ, израильский премьер выразил готовность участвовать в саммите лишь при условии согласования его с Джаредом Кушнером, которого американский президент назначил главным куратором по примирению Израиля с палестинцами.