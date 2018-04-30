Крупнейшая операция Израиля в Сирии

Израильские СМИ комментируют серию ночных ударов по иранским объектам в Сирии.
Десятый канал израильского ТВ сообщает, что “если атака действительно была совершена Израилем, речь идет о крупнейшей операции Израиля в Сирии”.
Журналисты канала пишут, что “огненные шары и облака дыма над Алеппо и Хамой не оставляют сомнений - речь идет об атаке, которую могла совершить только регулярная армия”, “первоначальные сообщения об атаке мятежников не соответствуют огневой мощи и способностям координации оппозиции”.
Десятый канал также напоминает о том, что минувшей ночью состоялся телефонный разговор между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и президентом США Дональдом Трампом. Двое обсуждали противодействие иранскому укреплению в Сирии. Одновременно, министр обороны Израиля Авигдор Либерман , находясь в США заявил о том, что Израиль “любой ценой” остановит усиление Ирана в Сирии.
Военный обозреватель портала walla Ави Иссахаров пишет: “Израильское послание пробило бункер в Тегеране - военное противостояние приобрело открытый характер”.
Иссахаров пишет, что ”речь идет не об еще одной атаке против колонны “Хизбаллы”. Сторона, атаковавшая склады с ракетами демонстрирует, что она сбросила перчатки”.
На базе в Хаме убиты 26 солдат, большая часть из них - иранцы. Но главное не в этом. Масштаб атак, сила взрывов, интенсивность пламени - на совершенно другой ступени по сравнению с тем, к чему мы привыкли.
Второй очень характерный момент - не только атаковавший не спешит брать на себя ответственность, но и атакованный не спешит возлагать вину. Ливанская газета Al-Akhbar - рупор “Хизбаллы” пишет, что ночные атаки - “плевок в лицо центру оси Сопротивления - Ирану”. газета выражает уверенность в том, что “ответ последует незамедлительно”. Подробнее об этом можно прочитать в материале ”В течение 10 дней: Иран ответит на кровавые вопросы, поставленные Израилем”.
Но сама официальная иранская пресса хранит молчание - и ограничивается перепечатыванием сообщений о том, что “по Сирии выпущены девять ракет с территории Иордании”. Это может показаться загадочным, но демонстрирует по меньшей мере осторожность, которой сочли необходимым придерживаться Тегеран, Дамаск и Москва. Все они предпочитают воздержаться от заявлений, которые могут вынудить их к ответным действиям против Израиля - а отсутствие подобных действий будет воспринято в качестве пустых угроз - с учетом того, что Иран не успел ответить на предшествующую атаку против базы Т4.