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Новый преемник Марин Ле Пен – фигурант двух расследований 30.04 09:46   MIGnews.com

Место Ле Пен в Нацфронте занял фигурант двух расследований

Ультраправому кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен определенно не везет – журналисты уж во второй раз за неделю портят репутацию уже ее временным заместителям на должности лидера партии "Национальный фронт".

29 апреля стало известно, что в отношении преемника Ле Пен - Стива Бриуа, назначенного вместо руководившего "Нацфронтом" три дня Жана-Франсуа Жалька - заведено два полицейских расследования, связанных с его политической деятельностью.

Кроме того, что французская прокуратура изучает оставленный на его странице в Facebook комментарий, в котором он призвал уничтожить одного из своих политических соперников, в октябре этого года Стива Бриуа обязали предстать перед судом по другому делу - из-за "твита", связывающего рост сексуальных нападений в Европе с увеличением числа мигрантов.

Стоит полагать, что Марин Ле Пен уже не очень рада решению освободить место председателя партии. Напомним, сделала она это, чтобы полностью посвятить себя победе во втором туре президентских выборов 7 мая.

Предшественник Бриуа Жан-Франсуа Жальк ушел в отставку на фоне громкого скандала – журналисты напомнили, что еще в 2000 году он предал сомнению тот факт, что во Вторую мировую войну нацисты использовали в концентрационных лагерях пестицид "Циклон Б".
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